Глава Чечни призвал указывать национальность всех совершивших преступления

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале предложил альтернативу тем, что не согласен с инициативой, запрещающей указывать в СМИ национальность злоумышленников. Ранее соответствующий законопроект выдвигал чеченский парламент.

В начале ноября между Кадыровым и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян произошел заочный спор из-за драки в Новой Москве. По факту нападения тогда задержали четырех уроженцев Закавказья. Глава Чечни сказал, что журналисты намерено заостряют внимание на национальности подозреваемых, если это кавказцы, тогда как в других случаях эту подробность опускают.

Главный редактор и гендиректор «Независимой газеты» Константин Ремчуков не одобряет законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности подозреваемых. Константин Ремчуков уверен, что национальную принадлежность преступников все-таки следует указывать, об этом он рассказал в эфире «Эха».

Константин Ремчуков допустил, что в случае некоторых преступлений, например, на бытовой почве, национальность не играет роли и ее указание необязательно. По словам Ремчукова, в этом предмете есть много нюансов.