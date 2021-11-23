Китайская таможня конфисковала полтонны метеоритов, которые пытались ввезти в страну под видом минералов

Газета «Сяосян ченьбао» пишет, что груз был зарегистрирован как пирит или колчедан. Сотрудники таможни при проверке установили, что он обладает свойствами, характерными для этого минерала, однако экспертиза показал, что в его составе нет основного компонента – серы. Оказалось, что руда на 90% состоит из железа, а в остальном практически полностью из никеля, что чаще всего встречается у метеоритов. Владелец груза подтвердил предположения специалистов.

Таможня ведет расследование. Происхождение груза и его предназначение пока выясняется.

