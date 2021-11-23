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05:08, 23 ноября 2021

В Ленинградской области арестовали двух обвиняемых в убийстве, из машины которых выпал труп

Еще один фигурант дела отпущен под подписку о невыезде, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
Ранее злоумышленники пытались избавиться от тела, однако на трассе их автомобиль врезался в отбойник, поле чего оно выпало из багажника. Преступники пытались скрыться, но на следующий день их задержали. Сетевое издание 47news писало, что один из задержанных также признался в другом убийстве и каннибализме.



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