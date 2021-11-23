МВФ одобрил перевод Украине еще почти 700 миллионов долларов

О новом транше в Твиттере рассказал президент Владимир Зеленский. Он пообещал использовать эти деньги для поддержки финансовой системы и борьбы с последствиями коронавируса.

Прошлым летом Международный валютный фонд одобрил план поддержки Киева, который предусматривал кредит общим объемом 5 миллиардов долларов. Тогда же Украина получила первый транш на сумму более 2 миллиардов. Деньги должны были помочь продолжить внутренние реформы и восполнить дефицит бюджета, возникший в том числе из-за пандемии. После этого фонд приостанавливал помощь, мотивируя это отсутствием прогресса.