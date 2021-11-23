Власти США продолжат добиваться от ОПЕК наращивания добычи нефти

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома, не ставшая комментировать появившуюся в прессе информацию о том, что Вашингтон намерен использовать стратегический запас углеводородов.

Агентство Bloomberg сообщало, что на такой шаг администрация Джо Байдена может пойти, чтобы добиться снижения цен на нефть. Одновременно с США об этом же, вероятно, заявят Индия, Япония и Южная Корея. Агентство называет это «беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей» после того, как ОПЕК+ не услышал призыв США существенно нарастить добычу.