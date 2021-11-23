На Камчатке систему QR-кодов распространили на межмуниципальный транспорт и местные авиаперелеты

Пассажир должен предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, медицинский отвод или недавно перенесенное заболевание, сообщает пресс-служба краевого правительства. Также принимается справка о наличии антител.

Накануне Татарстан стал первым российским регионом, который ввел систему QR-кодов на общественном транспорте. В ряде случаев, как передавал из Казани специальный корреспондент «Эха», это спровоцировало конфликты и небольшие очереди.