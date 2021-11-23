Павел Дуров получил французское гражданство

Согласно указу местных властей, это произошло в августе. В документе говорится, что французский паспорт получил Павел Дуров, родившийся в Ленинграде в 1984 году. Эти данные совпадают с датой и местом рождения основателя Telegram.

В 2017 году российский миллиардер рассказал, что имеет гражданство карибского островного государства Сент-Китс и Невис. Этот документ позволяет ему путешествовать в Евросоюз и Великобританию без виз. Годом позже журналисты обратили внимание, что на сайте регистрационной палаты Великобритании появилась запись о юридическом лице Telegram Open Network Ltd, зарегистрированном на Павла Дурова, имеющего британское гражданство. Однако миллиардер назвал эту информацию фейком.

