Глава Чечни призвал указывать национальность всех совершивших преступления

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале предложил альтернативу тем, что не согласен с инициативой, запрещающей указывать в СМИ национальность злоумышленников. Ранее соответствующий законопроект выдвигал чеченский парламент.

В начале ноября между Кадыровым и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян произошел заочный спор из-за драки в Новой Москве. По факту нападения тогда задержали четырех уроженцев Закавказья. Глава Чечни сказал ,что журналисты намерено заостряют внимание на национальности подозреваемых, если это кавказцы, тогда как в других случаях эту подробность опускают.

