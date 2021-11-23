Следователи проверят информацию об умышленной порче трупов в тольяттинском морге

После этого будет принято процессуальное решение, говорится на сайте регионального СК.

Ранее газета «Комсомольская правда» писала, что несколько жителей города пожаловались на вымогательство денег со стороны сотрудников морга. Они требовали заплатить за дополнительные услуги, а в случае отказа доставали тело из холодильника и клали его возле батареи на полу. Также родственники умерших утверждали, что долго не могли получить тела.