Вашингтон не будет вводить санкции по «Северному потоку-2» против судна, связанного с Германией

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ограничения коснутся кипрской компании Transadria Ltd. и принадлежащего ей корабля. В США уверены, что это российская подставная фирма. Ранее Госдепартамент анонсировал новые санкции в отношении компании и двух судов. Однако, как отмечает агентство, действия администрации Джо Байдена направлены на то, чтобы оказать дополнительное давление на Россию, но не настроить против себя немецкое руководство.

Москва неоднократно называла проект исключительно коммерческим.