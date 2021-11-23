Музыкальная премия BRIT Awards начнет вручать «гендерно-нейтральные» награды

Со следующего года Британская ассоциация звукозаписывающей индустрии откажется от номинаций «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница» в пользу «Музыкант года» и «Иностранный музыкант года». По словам организаторов, которые приводит агентство ТАСС, они стремятся идти в ногу со временем.

Внести изменения ранее активно призывал певец Сэм Смит, недавно объявивший о том, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Его поддержал целый ряд других музыкантов.