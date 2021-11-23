Американская полиция отказалась считать наезд машины на рождественский парад актом терроризма

Задержанный не был связан с какими-либо радикальными группами и действовал в одиночку. По предварительным данным, авария произошла, когда он пытался скрыться от правоохранителей из-за инцидента с домашним насилием, сказал глава городской полиции.
Между тем, по обновленным данным число пострадавших в ходе вчерашней трагедии приблизилось к полусотне. Пятеро погибли.
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Задержанный не был связан с какими-либо радикальными группами и действовал в одиночку. По предварительным данным, авария произошла, когда он пытался скрыться от правоохранителей из-за инцидента с домашним насилием, сказал глава городской полиции.