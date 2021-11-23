В Москве по делу о коррупции арестовали замглавы финансового департамента Росгвардии

По данным газеты «Коммерсант», полковнику Николаю Копылову вменяют получение взяток на сумму 10 миллионов рублей. Эти деньги, а также кофемашину он взял у представителей компании «Спецшвейснаб», которая поставляет ведомству форму. Как считает следствие, за вознаграждение силовик обеспечил заключение дополнительных контрактов на почти 2 миллиарда рублей. Производители в свою очередь утверждают, что стоимость формы была ниже рыночной, а с помощью уголовного дела фирму хотят устранить с рынка.
2021-11-23T03:09:49+03:00
2021-11-23T03:09:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 23 ноября 2021
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