Российские банки поставили рекорд по чистой прибыли

В октябре этот показатель превысил 230 миллиардов рублей. За десять месяцев сектор заработал больше 2 триллионов. Как отмечается в отчете Центробанка, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Из документа также следует, что, хотя за девять месяцев этого года российские финансовые организации заработали больше, чем за весь допандемийный 2019, в сентябре их прибыль упала впервые с июня, оказавшись почти на 20% ниже августовской. Число прибыльных банков в первый осенний месяц также снизилось.
2021-11-23T03:08:54+03:00
2021-11-23T03:08:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 23 ноября 2021
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