Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

Он будет участвовать в выборах 2024 года, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. К тому моменту политику исполнится 81 год.

На прошлой неделе газета The Washington Post писала, что окружение Байдена убеждает его сторонников в том, что президент планирует переизбираться. По данным журналистов, в Демократической партии не утихают разговоры о том, что он все же не пойдет на выборы из-за возраста и снижения рейтинга.

