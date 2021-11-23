Школьники из России завоевали рекордное число медалей на международной олимпиаде по астрономии

Как сообщает министерство просвещения, у команды восемь золотых и две серебряные награды. Сборной руководил старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин.

Олимпиада проходила с 14 по 21 ноября в Колумбии в удаленном формате. В ней приняли участие более 60 команд. Соревнование состояло из пяти туров: теория, анализ информации, обработка солнечных данных, наблюдение и работа в команде.

