Собеседник агентства ТАСС сообщил, что жители пожаловались на пьяного гражданина, лежащего во дворе одного из домов. Сотрудники, прибывшие на вызов, доставили его в отдел.
Накануне в социальных сетях появилось видео, как двое полицейских пинают ногами лежащего на земле и предположительно прикладывают к нему электрошокер.
Как отмечает ТАСС, самого задержанного могут привлечь к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде.
В отношении сочинских полицейских, бивших мужчину электрошокером, проводят служебную проверку
Собеседник агентства ТАСС сообщил, что жители пожаловались на пьяного гражданина, лежащего во дворе одного из домов. Сотрудники, прибывшие на вызов, доставили его в отдел.