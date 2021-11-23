Премьер-министр Франции заразился коронавирусом

График Жана Кастекса на ближайшие дни будет скорректирован, чтобы он продолжал работу, находясь в изоляции, сказал агентству Франс Пресс представитель канцелярии главы правительства. Как отмечается, еще накануне утром Кастекс встречался со своим бельгийским коллегой. Его сопровождали высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Франции и министр по делам Европы.

Кастексу 56 лет. Он привился от коронавируса и до этого не болел.