Роскомнадзор потребовал от 13 зарубежных IT-компаний открыть филиалы в России

В списке на сайте ведомства среди прочих указаны Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Zoom. Помимо открытия представительства до конца этого года они также должны будут разместить на своих сайтах форму для обратной связи и отвечать на запросы регулятора. В противном случае компаниям грозит запрет на рекламу в России и прием платежей от граждан и юридических лиц.

Так называемый закон «о приземлении» IT-компаний приняли прошлым летом. Попасть в реестр могут сайты, на которые каждый день заходят более полумиллиона пользователей.

