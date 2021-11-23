Власти США, по данным прессы, обсуждают возможность отправки военной помощи Украине

Источники телеканала CNN утверждают, что администрация Джо Байдена может отправить на Украину военных советников и вооружение, в том числе противотанковые комплексы Javelin, минометы и вертолеты Ми-17, закупленные ранее для передачи Афганистану. При этом в Белом доме эту информацию официально комментировать отказались.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам детали вторжения, которое якобы готовит Россия. В Кремле подобные сообщения назвали вбросами.