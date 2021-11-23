FIFA назвала претендентов на награду лучшему игроку года

В список Международной федерации футбола вошли 11 человек. Сразу трое представляют французский «Пари Сен-Жермен»: Килиан Мбапе, Лионель Месси и Неймар, двое номинантов из «Челси» — Н’Голо Канте и Жоржиньо. В шорт-листе также оказались Карим Бензема, Кевин Де Брюйне, Криштиану Роналду, Эрлинг Хааланд и Мохамед Салах. На звание лучшего претендует и Роберт Левандовски – форвард «Баварии» получил награду в прошлом году.

Голосование продлится до 10 декабря. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате 17 января.