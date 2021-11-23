Свидетеля Иеговы впервые оправдали по обвинению в экстремизме

Соответствующее решение вынес суд во Владивостоке, сообщает проект «ОВД-Инфо*» (признан иностранным агентом). В приговоре сказано, что в действиях верующего Дмитрия Брамакина нет состава преступления, так как он реализовывал конституционное право на свободу вероисповедания. За ним признали право на реабилитацию.

Ранее Верховный суд разъяснил применение «антиэкстремистского» законодательства, в частности пояснив, что действия, состоящие исключительно в реализации права на свободу совести и вероисповедания сами по себе не образуют состава преступления.

Свидетели Иеговы* в 2017 году были признаны в России экстремистской организацией и запрещены. После этого на верующих стали массово заводить уголовные дела.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Свидетели Иеговы - экстремистская организация, запрещённая в России.