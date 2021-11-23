Министерствам поручили заняться проблемами с доставкой грузов из Европы в Россию

Вице-премьер Андрей Белоусов обратил внимание на обращение бизнеса, который жалуется на 25-километровую пробку из грузовиков, образовавшуюся на белорусской границе на фоне миграционного кризиса. Консультативный совет по иностранным инвестициям в письме зампреду правительства отмечает, что заторы начали образовываться и на альтернативных маршрутах через Прибалтику, не говоря уже о том, что даже в нормальных условиях объездная дорога обходится машине дороже на 300 евро.

Как сообщает агентство «Интерфакс», заняться этой проблемой Белоусов поручил министерствам транспорта, экономического развития и иностранных дел.