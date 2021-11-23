США вводят санкции против компании и двух судов в связи с «Северным потоком-2»

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, ограничения в частности затронут фирму Transadria Ltd. и принадлежащий ей корабль. Другой глава внешнеполитического ведомства не назвал. По данным агентства Bloomberg, администрация Джо Байдена представила Конгрессу ежеквартальный доклад по трубопроводу. В связи с этим и сообщается о новых санкциях. При этом в Вашингтоне ожидают, что «Северный поток-2» заработает через несколько месяцев.