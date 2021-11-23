Иностранные инвесторы распродают российские активы на фоне слухах о вторжении на Украину

Как отмечает газета «Коммерсант», ведущие фондовые индексы накануне обвалились на 3,6-5,6% до уровня начала сентября. Курс доллара впервые за почти полгода превысил 75 рублей.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам детали вторжения, которое якобы готовит Россия. Это заставило участников рынка говорить о неизбежности расширения санкций против Москвы. При этом они считают, что происходящее больше похоже на новостные интервенции со стороны Запада и ждут коррекции в том случае, если не последует никакой эскалации.

