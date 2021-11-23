Мосгорсуд проведет сегодня предварительное слушание по иску Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала»*

Мосгорсуд проведет сегодня предварительное слушание по иску Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», который признан в России НКО-иноагентом. Как ожидается, на заседании стороны смогут заявить ходатайства, определить свою позицию, после чего судья назначит дату рассмотрения дела по существу.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.