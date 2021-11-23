Мосгорсуд проведет сегодня предварительное слушание по иску Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала»*

Мосгорсуд проведет сегодня предварительное слушание по иску Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», который признан в России НКО-иноагентом. Как ожидается, на заседании стороны смогут заявить ходатайства, определить свою позицию, после чего судья назначит дату рассмотрения дела по существу.
2021-11-23T00:13:55+03:00
2021-11-23T00:13:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2940270-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:13, 23 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Война с Украиной? Почему бы и нет! Есть еще неприятные нюансы для Путина. Тут у него выборы на носу, но трудно утверждать, что новая эта война рейтинг Путина поднимет. Похоронки и бессмысленная война рейтингу не способствуют. А даже наоборот. Русские солдаты, они, все же, не пушечное мясо, во-всяком случае, такова позиция их родителей…