В Москве простятся с актером и педагогом Валерием Гаркалиным

Гражданская панихида начнется в 11 часов в Учебном театре ГИТИСа. Затем состоятся отпевание и похороны на Миусском кладбище.

У Валерия Гаркалина была сложная творческая судьба, и он умел искренне наслаждаться всем, чем занимался. Об этом рассказал «Эху Москвы» ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Григорий Заславский назвал Валерия Гаркалина человеком, который стремился к совершенству и добивался его.

Народный артист России скончался в больнице от последствия коронавируса 20 ноября, ему было 67 лет.