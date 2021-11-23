В Госдуме сегодня планируют во втором чтении рассмотреть проект федерального бюджета

В проекте представлен бюджет не только на ближайший год, но также на плановый период двух последующих лет. Документ верстался на фоне высоких цен на нефть и оказался профицитным. Правительство исходит из того, что российская экономика в ближайшее время будет расти на 3% ежегодно. Однако Минфин вместе с тем планирует сократить расходы на социально важные статьи более, чем на 600 миллиардов рублей. Так, например, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса государственные траты на здравоохранение уменьшатся почти на 120 миллиардов. При этом сумма, которая будет выделена силовикам, увеличится почти на 20%. Расходы на государственные СМИ в следующем году также могут возрасти на 5 миллиардов. В первом чтении «за» такое распределение средств практически единогласно проголосовали единоросы, а также партии «Новые люди» и ЛДПР. Не поддержали проект почти все коммунисты и справедливоросы.

Проект федерального бюджета должен быть подписан президентом не позднее 29 ноября. Перед этим документ должен пройти еще одно чтение в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации.