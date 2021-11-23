В Камчатском крае для проезда в общественном транспорте с сегодняшнего дня требуется QR-код

Воспользоваться транспортом теперь могут только вакцинированные или переболевшие ковидом за последние полгода. Исключение делают для тех, кто имеет медотвод. Для проезда или перелета им нужно показать соответствующую справку и паспорт. Пропускной режим начал действовать не только в межмуниципальных автобусах, но и самолетах, которые выполняют рейсы внутри региона. Система QR-кодов, которая уже применяется в некоторых общественных местах, показала эффективность, утверждает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Часть местных жителей выступает против введения QR-кодов. Люди требуют отменить цифровые пропуска и вернуться к обычной жизни. Новые противоэпидемические правила, по их словам, не имеют ничего общего с защитой людей от пандемии, а лишь ограничивают права и свободы граждан ради политической выгоды чиновников.

Камчатский край стал вторым после Татарстана регионом России, в котором ввели систему QR-кодов в транспорте.