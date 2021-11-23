В Молдавии обещают решить вопрос с долгом «Газпрому» в ближайшее время

В российской компании выделили на это два дня.

Руководство «Молдовагаза» обратилось к Национальной комиссии по Чрезвычайным ситуациям, чтобы получить помощь в виде займа. После этого, глава компании Вадим Чебан объявил, что при поддержке государственных органов проблема, связанная с долгом перед «Газпромом», будет улажена. Общая сумма займа составляет примерно 74 миллиона долларов.

При этом, руководитель компании подчеркнул, что речь сейчас не идет о газовом кризисе. По словам Чебана, в сентябре компания покрыла задолженность своими силами, а помощь правительства ей нужна, чтобы рассчитаться за октябрь и середину ноября.

Вчера «Газпром» пригрозил полностью прекратить поставки газа через 48 часов, если Кишинёв не погасит долги. В российской компании выразили разочарование. Там отметили, что подписанный недавно договор составлен «практически на условиях молдавской стороны», и что одним из его пунктов была обязательная выплата платежей в срок.

Переговоры о последнем контракте шли несколько месяцев. В «Газпроме» утверждали, что «Молдовагаз» обязан вернуть 709 миллионов долларов. При этом в Кишинёве добивались проведения нового аудита долга.