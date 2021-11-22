Две команды российских школьников завоевали 8 золотых и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по астрономии

Две команды российских школьников завоевали восемь золотых и две серебряные медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России, назвав результат абсолютным рекордом.

В соревновании приняли участие 62 команды из 48 стран, в том числе Великобритании, Германии, Индии и Сингапура. Команды делились на основные и гостевые. Для российских школьников из гостевой команды мероприятие стало отборочным для вступления в сборную в следующем году.

Абсолютным победителем, набрав наибольшее количество баллов, стал Максим Пермяков из Саранска.

Олимпиада проходила в Колумбии с 14 по 21 ноября в дистанционном формате.