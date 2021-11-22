Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили предоставят возможность явиться в суд 29 ноября, если позволит его состояние здоровья. Об этом сказал в эфире телекомпании «Имеди» министр юстиции Рати Брегадзе.

Ранее политику было предложено участвовать в судебном процессе дистанционно, но его адвокаты отказались от такого формата.

Экс-президент Грузии был задержан в Грузии 1 октября и помещен в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку. Затем его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а 20 ноября в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

На родине Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.