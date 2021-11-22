Основатель Telegram Павел Дуров, судя по базе данных правительства Франции, получил французское гражданство

Документ был опубликован в официальном правительственном вестнике страны еще в конце августа. Сегодня на это обратил внимание Telegram-канал Ateo Breaking. Помимо имени и фамилии Павла Дурова, в базе указаны дата и место рождения, совпадающие с данными основателя Telegram. Сам Дуров информацию пока не комментировал.

Павел Дуров уехал из России в 2014 году. После этого он получил гражданство карибского государства Сент-Кидс и Мевис. В последние годы он живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

