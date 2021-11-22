Американская полиция не считает терактом наезд автомобиля на людей в Висконсине

Подозреваемый пытался скрыться с места домашнего конфликта, сообщил на пресс-конференции глава полиции города Уокешо, где произошел инцидент.

Как ранее сообщалось, внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада. По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы.