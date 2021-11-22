В СПЧ раскритиковали законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности подозреваемых

Это ставит журналистское сообщество в лицемерное и рискованное положение, сказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, ссылаясь на заключение постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Он назвал избыточной и абсурдной данную инициативу.

Законопроект внес сегодня в Госдуму парламент Чечни. Авторы объяснили свое предложение необходимостью сохранения

межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

