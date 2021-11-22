Это ставит журналистское сообщество в лицемерное и рискованное положение, сказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, ссылаясь на заключение постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Он назвал избыточной и абсурдной данную инициативу.
Законопроект внес сегодня в Госдуму парламент Чечни. Авторы объяснили свое предложение необходимостью сохранения
межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.
В СПЧ раскритиковали законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности подозреваемых
Это ставит журналистское сообщество в лицемерное и рискованное положение, сказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, ссылаясь на заключение постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Он назвал избыточной и абсурдной данную инициативу.