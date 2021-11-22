Депутаты от «Единой России» предлагают ужесточить наказание для водителей, систематически нарушающих правила движения

Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают серьезно ужесточить наказание для водителей, систематически нарушающих правила движения. Об этом рассказал глава фракции Владимир Васильев.

В инициативе единороссов также предусмотрено уголовное наказание для тех, кто создает опасные ситуации на дорогах.

Парламентарии выступили с такой инициативой после резонансного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 20 ноября блогер Саид Губденский, находясь за рулем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes и Volvo. Губденский и его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, погибли.

По данным прокуратуры Москвы, ранее блогера неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе в столице, и лишали водительских прав.