Журналиста «Новой газеты» Викторию Ивлеву и активиста Юрия Самодурова оштрафовали за пикет в поддержку «Мемориала»

Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Викторию Ивлеву и активиста Юрия Самодурова за пикет в поддержку «Мемориала». Их задержали на Пушкинской площади 20 ноября. Они провели в отделе полиции все выходные. Самодурову назначили 20 тысяч рублей, вменив нарушение правил организации публичного мероприятия, Ивлевой – 150 тысяч, обвинив в повторном нарушении порядка проведения акции. По мнению журналистки, суд согласился с ложной информацией, предоставленной полицией. Об этом Ивлева сказала «Эху».

Виктория Ивлева поблагодарила всех, кто регулярно оказывает ей поддержку и добавила, что не покидает Россию исключительно из-за прекрасных людей вокруг себя.

«Мемориал*» и «Международный Мемориал*» признаны властями России иноагентами. Генпрокуратура потребовала ликвидировать международную организацию.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.