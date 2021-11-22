Министерство юстиции требует привлечь к ответственности еще одного адвоката журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Один из его юристов ранее уехал из страны.

Адвокатская палата Ленинградской области по представлению регионального Минюста возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова. Агентство «Интерфакс» сообщает, что в ведомство поступило обращение из Следственного управления ФСБ. Из него следует, что юрист шесть раз пропускал следственные действия по делу Сафронова. При этом, в обращении не указано каких-либо конкретных мер, которые ведомство требует применить в отношении юриста.

Евгений Смирнов* в интервью агентству эту информацию уже подтвердил. Он сказал, что Минюст уже около десяти раз подавал такие обращения, и каждый раз они были беспочвенны, из-за чего адвокатские палаты всегда вставали на сторону защитников Сафронова. Юрист подчеркнул, что ни одно следственное действие не было сорвано по вине адвокатов арестованного журналиста.

Ранее Министерство юстиции требовало лишить адвокатского статуса и другого защитника Сафронова Ивана Павлова*. В его отношении также завели уголовное дело о разглашении данных следствия. Сам он называл происходящее местью ФСБ за его принципиальную позицию по ряду дел.

Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» по обвинениям в шпионаже уже больше года. Он отмечал, что не признаёт вину, поскольку даже не может предположить, какие его действия ФСБ называет государственной изменой.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом. Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.