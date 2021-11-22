С драки начался матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и финским «Йокеритом»

Потасовка случилась сразу после стартового вбрасывания. В ней приняли участие спартаковцы Олег Евенко и Никита Соколов и двое хоккеистов финской команды. Все получили по 5 минут штрафа.

По ходу самого матча «Йокерит» ведет со счетом 5:1. Идет третий период. На данный момент Йокерит лидирует в Западной конференции с 42 очками, «Спартак» с 34 занимает 7-е место.

