Роскомнадзор назвал зарубежные интернет-компании, которые с 1 января должны открыть офисы в России

В список вошли 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. В их числе Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom и Viber.

Речь идет о выполнении так называемого «закона о приземлении» IТ-гигантов в России. Который в июле этого года подписал президент Владимир Путин. Он распространяется на компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей. Тем, кто откажется выполнять требования может грозить запрет на рекламу и прием платежей от российских пользователей.