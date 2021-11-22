В московском ресторане произошла массовая драка со стрельбой

Видео с места событий опубликовал телеграм-канал «112». По его данным, в ходе конфликта мужчина применил стартовый пистолет. Экспертиза показала, что он переделан из охолощенного и пригоден для стрельбы травматическими патронами. Полиция проводит проверку. Участники драки устанавливаются.