В Выборге блокадница с осложнением из-за онкологического заболевания попыталась сама себе провести операцию

Пенсионерка пошла на это, поскольку не смогла получить своевременную медицинскую помощь из-за перегруженности системы здравоохранения в результате пандемии, — рассказала в своем Instagram сотрудница местной Скорой помощи Виктория Шутова. Она опубликовала предсмертную записку женщины, которая оставила ее на случай, если операция не удастся.

Уже после проведения процедуры пенсионерку все же госпитализировали. Сейчас местные власти проводят проверку.

