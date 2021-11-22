Запуск нового космического зонда НАСА важен для исследования и поиска средств противодействия астероидам

НАСА запустит новый космический зонд, чтобы столкнуть его с астероидом. Это важно для дальнейших исследований специалистов и поиска средств противодействия астероидам. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор научно-популярного интернет издания N+1 Илья Ферапонтов.

«Этот конкретный астероид никакой опасности ни для Земли, ни для ее жителей не представляет, он действительно безобидный. И мы к нему летим не потому, что он нам угрожает, а для того, чтобы на опыте проверить — можем ли мы вообще как-то всерьез влиять на орбите астероидов. Мы его выбрали для этого эксперимента не для того, чтобы действительно нас как-то спасти от угрозы, а для того, чтобы в контролируемых условиях убедиться, что эта технология способна что-то существенное сделать», — сказал он.

По словам И.Ферапонтова, проверенных работающих технологий, которые смогли бы спасти нашу планету от угрозы столкновений с астероидами пока нет.

«Задача спасения Земли от какого-то опасного астероида в общем виде решения не имеет. У нас сейчас нет проверенных работающих технологий, которые позволят нас спасти от этой угрозы. Если мы вдруг узнаем, что какой-то астероид, который мы внезапно открыли, или комета появилась и к нам летит, мы ничего по сути сделать не сможем. Потому что это очень сложная инженерная задача», — пояснил он.

Поэтому, отметил И.Ферапонтов, ученые двигаются постепенно, и в данный момент будет запущен аппарат, который называется DART, что в переводе «Стрела» — первый в истории проект по изменению траектории астероидов и их перенаправлению, созданный для поиска способа защитить Землю от потенциального падения крупного астероида.

«Попытка изменить параметры орбиты в качестве тестового объекта, на чем будет проводится эксперимент, выбран астероид Didymos, состоящий из двух тел. То есть это астероид, у которого есть свой собственный спутник, своя собственная маленькая Луна. Размер самого Дидима — 780 метров, и вокруг него вращается другой астероид размером около 160 метров. И это как раз тот размер, который очень часто встречается среди астероидов потенциально опасных», — пояснил он.

Далее корабль DART, который запустят в 2022 году, намеренно врежется в астероид, что позволит оценить эффективность данной системы для изменения курса космического объекта и защиты Земли.

Астероид «Диформос» входит в число потенциально опасных для Земли.