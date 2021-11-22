Английский футбол обвинили в дискриминации темнокожих и азиатских рефери

У них почти нет возможности работать на высшем уровне, — говорится в специальном отчете для футбольной ассоциации Англии, на который ссылается газета «Гардиан».

В документе собраны расистские комментарии, предположительно сделанные наблюдателями, которые оценивают судей для продвижения в высшей лиге. Отмечается также, что в судейском комитете британской ассоциации в Премьер-лиге и Чемпионшипе нет ни одного темнокожего или азиатского арбитра, а в семи высших дивизионах страны работают всего 4 судьи из этнических меньшинств.

Всего в Англии коло 24 с половиной тысяч судей. Большинство из них обслуживают любительские турниры.

