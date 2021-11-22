Апелляционный суд Берлина постановил экстрадировать в США российского диджея Дениса Казначеева, которого обвиняют в отмывании денег. В качестве условия Соединенные Штаты не должны выдвигать против него обвинений помимо тех, которые были в запросе об экстрадиции. Кроме того, условия содержания под стражей не должны ухудшиться.

Как сказал Интерфаксу вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, заседание прошло без участия Казначеева, у него не было возможности подготовить свою позицию. В частности, ему не предоставили документы на русском языке. Мельников назвал это нарушением базовых принципов судопроизводства.

Казначеева арестовали в Берлине летом прошлого года, но затем отпустили под залог в 20 тысяч евро. В США диджею вменяется кибермошенничестве и отмывание более миллиона долларов в Даркнете. Сам россиянин отрицает вину.