Ассамблея Нью-Йорка пришла к выводу о наличии значительных доказательств домогательств со стороны бывшего губернатора

Ассамблея Нью-Йорка пришла к выводу о наличии значительных доказательств сексуальных домогательств со стороны бывшего губернатора Эндрю Куомо. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный юридическим комитетом Ассамблеи. Напомним, — Куомо лишился поста губернатора этим летом из-за обвинений со стороны 11 женщин, которые работали с ним в разные годы. Куомо не признал обвинений, утверждая, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку, однако перед женщинами извинился.
2021-11-22T20:33:02+03:00
2021-11-22T20:33:02+03:00
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20:33, 22 ноября 2021
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