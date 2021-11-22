Ассамблея Нью-Йорка пришла к выводу о наличии значительных доказательств домогательств со стороны бывшего губернатора

Ассамблея Нью-Йорка пришла к выводу о наличии значительных доказательств сексуальных домогательств со стороны бывшего губернатора Эндрю Куомо. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный юридическим комитетом Ассамблеи. Напомним, — Куомо лишился поста губернатора этим летом из-за обвинений со стороны 11 женщин, которые работали с ним в разные годы. Куомо не признал обвинений, утверждая, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку, однако перед женщинами извинился.