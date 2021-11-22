Новую сцену Большого театра залило водой из-за сработавшей системы пожаротушения

Сигнализация проработала примерно полминуты, а на сцену попало достаточно большое количество воды, — рассказали Интерфаксу в театре. Инцидент произошел минувшей ночью, отмечается, что декорации оперы Вайнберга «Идиот», которую показывали накануне, не пострадали, их успели разобрать до потопа, а для нового спектакля еще не успели смонтировать.

Сейчас инженерные службы ликвидируют последствия. Гендиректор Большого театра Владимир Урин выразил надежду, что 1 декабря состоится премьера нового балета «Мастер и Маргарита».