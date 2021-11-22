«Газпром» пригрозил Молдавии остановить поставки газа через 48 часов

«Газпром» пригрозил Молдавии остановить через двое суток поставки газа, если не поступит оплата. О несоблюдении условий сделки рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Сергей Куприянов добавил, что «Газпром» крайне разочарован невыполнением контракта со стороны Кишинева.

В правительстве Молдавии только что подтвердили получение уведомления от «Газпрома», но как сказал вице-премьер страны Андрей Спыну, власти страны пока не успели детально с ним ознакомиться.

Напомним, — прошлый контракт на поставку газа в Молдавию истек 30 сентября. Последние месяцы стороны вели сложные переговоры о его продлении. Основной проблемой были долги Молдавии за прошлые поставки и формула цены. В конце октября сторонам удалось договориться о продлении соглашения на 5 лет на новых условиях.

