Уголовное дело возбуждено после взрыва бытового газа в частном доме в Махачкале

В результате происшествия один человек погиб, четверо пострадали. Трое из них госпитализированы, в их числе двое детей. На месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
2021-11-22T20:31:26+03:00
2021-11-22T20:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 22 ноября 2021
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