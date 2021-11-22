Журналистка Виктория Ивлева обжалует решение Хамовнического суда, который оштрафовал ее на 150 тысяч рублей

Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналистку Викторию Ивлеву на 150 тысяч рублей, правозащитника Юрия Самодурова — на 20 тысяч рублей за участие в пикетах в поддержку общества «Мемориал*». Как рассказала сама Виктория Ивлева в эфире радиостанции «Эхо Москвы», суд согласился с ложной информацией, предоставленной полицией, и данное решение она обжалует в Мосгорсуде.

«Лживая полиция на час умудрилась перепутать время, которое мы стояли в пикете, и это все было судом проглочено. Я пришла к Юрию Самодурову в пикет в 13.05, а в 13.15 мы уже сидели в автозаке, но во всех полицейских протоколах написано, что пикет был проведен с 14.00 до 15.00. Я якобы была активным участником, а Юра организовал вообще банду пикетчиков в количестве более 10 человек, что полная абсолютная ложь. И судья, видимо, руководствуется тем, что офицер полиции не может врать, потому что он офицер полиции.

Ложь на лжи, лукавство на лукавстве», — рассказала журналистка.

По словам В.Ивлевой, данное решение будет обжаловано в Мосгорсуде.

«А по поводу моего задержания и Юры, и содержания нас в течение двух суток в камере, я думаю, что мы поговорим с российским государством в Европейском суде по правам человека», — добавила она.

В.Ивлева поблагодарила всех, кто регулярно оказывает ей поддержку и добавила, что не покидает Россию исключительно из-за прекрасных людей вокруг себя.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.