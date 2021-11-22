Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналистку Викторию Ивлеву на 150 тысяч рублей, правозащитника Юрия Самодурова — на 20 тысяч рублей за участие в пикетах в поддержку общества «Мемориал*». Как рассказала сама Виктория Ивлева в эфире радиостанции «Эхо Москвы», суд согласился с ложной информацией, предоставленной полицией, и данное решение она обжалует в Мосгорсуде.
«Лживая полиция на час умудрилась перепутать время, которое мы стояли в пикете, и это все было судом проглочено. Я пришла к Юрию Самодурову в пикет в 13.05, а в 13.15 мы уже сидели в автозаке, но во всех полицейских протоколах написано, что пикет был проведен с 14.00 до 15.00. Я якобы была активным участником, а Юра организовал вообще банду пикетчиков в количестве более 10 человек, что полная абсолютная ложь. И судья, видимо, руководствуется тем, что офицер полиции не может врать, потому что он офицер полиции.
Ложь на лжи, лукавство на лукавстве», — рассказала журналистка.
По словам В.Ивлевой, данное решение будет обжаловано в Мосгорсуде.
«А по поводу моего задержания и Юры, и содержания нас в течение двух суток в камере, я думаю, что мы поговорим с российским государством в Европейском суде по правам человека», — добавила она.
В.Ивлева поблагодарила всех, кто регулярно оказывает ей поддержку и добавила, что не покидает Россию исключительно из-за прекрасных людей вокруг себя.
Журналистка Виктория Ивлева обжалует решение Хамовнического суда, который оштрафовал ее на 150 тысяч рублей
Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналистку Викторию Ивлеву на 150 тысяч рублей, правозащитника Юрия Самодурова — на 20 тысяч рублей за участие в пикетах в поддержку общества «Мемориал*». Как рассказала сама Виктория Ивлева в эфире радиостанции «Эхо Москвы», суд согласился с ложной информацией, предоставленной полицией, и данное решение она обжалует в Мосгорсуде.